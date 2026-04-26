Pengunjung CFN Atmo Palembang Keluhkan Tarif Parkir Motor Tembus Rp 5.000

jpnn.com, PALEMBANG - Sejumlah pengunjung Car Free Night (CFN) Atmo di Kota Palembang mengeluhkan penarikan tarif parkir kendaraan roda dua yang mencapai Rp 3.000 hingga Rp 5.000.

Angka tersebut melebihi ketentuan resmi yang ditetapkan pemerintah kota.

Keluhan tersebut mencuat melalui unggahan video berdurasi 21 detik yang viral di akun media sosial @palenbang_belagak antara pengunjung dan juru parkir, di mana warga mempertanyakan tarif tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan instruksi lisan wali kota terkait harga parkir normal.

“Berapo kak parkir? Rp 3.000?, bukannyo Rp 1.000 ye? Kato Ratu Dewa parkir motor cuma Rp1000,” ujar seorang pria dalam potongan video tersebut, Minggu (26/4/2026).

Menanggapi pernyataan warga, juru parkir dalam video tersebut justru membantah adanya tarif murah dan tetap bersikeras memungut biaya lebih tinggi kepada pengunjung.

“Belum setengahnyo itu kak, uy Ratu Dewa Rp1.000 dari mano kak, Rp 3.000 kak,” ujar tukang parkir dalam video tersebut.

Kondisi ini memicu reaksi keras dari netizen di kolom komentar, seperti akun @abahjihanjihanjiha yang meminta agar personel Satpol PP ditempatkan di titik parkir karena banyaknya harga yang tidak sesuai.

“tolong pak ratu dewa pol PP nyo dintempat ke jg di tempat parkir pak .banyak dak sesuai Hargo parkir nyo smlm AQ kesano,” tulis akun @abahjihanjihanjiha.