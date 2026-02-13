Pengunjung IIMS 2026 Menjajal Changan Deepal S07 dan Lumin, Begini Komentarnya

jpnn.com, JAKARTA - Ajang Indonesia International Motor Show 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Changan di bawah naungan Indomobil Group.

Tak sekadar memajang unit di booth, pabrikan asal Tiongkok itu justru menantang pengunjung untuk turun langsung ke lintasan test drive.

Dua model andalannya, Deepal S07 dan Changan Lumin, jadi magnet rasa penasaran.

Di area uji coba, antrean terlihat tak pernah benar-benar sepi. Banyak calon konsumen ingin membuktikan sendiri klaim kenyamanan, performa, dan teknologi yang ditawarkan.

Deepal S07 mencuri perhatian sebagai e-SUV premium. Kesan pertama yang muncul dari balik kemudi: kabin senyap dan terasa mewah.

Konsep Luxury Yacht Interior dengan 64-color ambient light memberi nuansa elegan, diperkuat Sunflower Screen 15,6 inci bertenaga chipset Qualcomm 8155 yang dapat berputar otomatis ke arah pengemudi atau penumpang.

"Interiornya rapi, fiturnya banyak ya," ungkap pengunjung bernama Vina asal Jakarta Timur.

Saat mobil melaju, suspensi terasa empuk tetapi stabil, lanjut dia.