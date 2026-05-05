Pengunjung Lapas Banceuy Bandung Selundupkan Sabu-Sabu dalam Kondom

jpnn.com, BANDUNG - Pengunjung Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banceuy Bandung kedapatan menyelundupkan sabu-sabu seberat 10,64 gram melalui salah satu alat kontrasepsi kondom.

Untungnya petugas lapas mencurigai pengunjung itu, sampai akhirnya berhasil menggagalkan..

"Barang haram tersebut ditemukan tersembunyi di dalam dubur seorang oknum, berinisial S dengan menggunakan bungkus kondom," kata Kepala Lapas Kelas IIA Banceuy Bandung Eris Ramdani, Senin.

Dia mengatakan peristiwa tersebut terjadi saat petugas menemukan sebanyak 13 paket sabu dari dua orang pengunjung kepada warga binaan bernama Denis Setiawan.

"Kami mendapatkan narkoba sebanyak 13 paket yang dibawa oleh narapidana bernama Denis dan setelah kami telusuri, ternyata melewati kunjungan. Denis dikunjungi dua orang, yakni satu adiknya dan satu lagi teman adiknya," katanya.

Eris mengatakan pihaknya langsung menangkap S yang merupakan adik kandung warga binaan Denis dan temannya AS oleh penjaga pintu utama.

Dia mengatakan pihaknya mencurigai gerak-gerik pelaku sehingga dilakukan pengecekan dan berhasil menangkapnya.

"(Pelaku) Adik dan kakak. Jadi, memang untuk kunjungan kita persempit khusus keluarga inti, jadi yang membawanya itu teman adiknya," katanya.