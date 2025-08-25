Pengunjung MyPertamina Pasar Rakyat Ramai-Ramai Tukar Minyak Jelantah Jadi Rupiah

menu
Sebanyak 16 mitra binaan PT Pertamina Patra Niaga Regional meramaikan kegiatan MyPertamina Pasar Rakyat di Area Parkir Perintis, Tangerang City Mall, pada 23–24 Agustus 2025. Foto dok. Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 16 mitra binaan PT Pertamina Patra Niaga Regional meramaikan kegiatan MyPertamina Pasar Rakyat di Area Parkir Perintis, Tangerang City Mall, pada 23–24 Agustus 2025.

Mereka terdiri dari UMKM fesyen, kerajinan, makanan, dan minuman.

“Ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga bentuk komitmen kami dalam mendukung UMKM binaan agar terus berkembang dan berdaya saing,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga RJBB, Susanto August Satria, dalam siaran persnya, Senin (25/8).

Para pengunjung menyambut antusias kegiatan itu sejak hari pertama.

Mereka memadati bazar UMKM, tebus murah sembako, Bright Gas Cooking Competition, juga MyPertamina x ucollect by noovoleum program minyak jelantah ditukar menjadi rupiah. 

"Selain itu juga trade-in tabung Bright Gas, area bermain anak, lomba band, hingga penampilan spesial dari Feel Koplo," ucapnya.

Seorang pengunjung asal Karawaci, Dina menyampaikan acara ini tidak hanya menghibur, tetapi juga edukatif untuk keluarga. 

“Banyak aktivitas seru untuk anak-anak, jajanan enak, dan booth UMKM yang menarik,” ujar Dina.

