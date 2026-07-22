Pengurus Baru ABTI DKI Dilantik, Joshua Bidik Prestasi di PON 2028
jpnn.com, JAKARTA - Joshua Franklin J. Oktanatama Siahaan resmi dilantik sebagai Ketua Umum Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) DKI Jakarta periode 2026–2030 bersama jajaran pengurus baru. Pelantikan berlangsung di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (22/7).
Seusai dilantik, Joshua menyatakan komitmennya untuk meningkatkan prestasi bola tangan DKI Jakarta, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Dia menegaskan kepengurusan baru akan memperkuat sinergi dengan Pengurus Besar ABTI guna mengharumkan nama Jakarta dan Indonesia.
"Bersama Pengurus Kota dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, serta Kabupaten Kepulauan Seribu kita akan membangun olahraga prestasi," ujar Joshua.
Dia mengatakan ABTI DKI Jakarta menargetkan mempertahankan dominasi pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028.
Target tersebut mengacu pada keberhasilan tim bola tangan DKI Jakarta menjadi juara umum pada PON Aceh-Sumatera Utara 2024 dengan meraih medali emas di nomor putra dan putri.
"Kita terus berkolaborasi dan meningkatkan prestasi. Di PON 2028 ini, ABTI DKI bekerja keras untuk mempertahankan gelar juara umum di PON," katanya.
Joshua menambahkan pihaknya bersama pengurus provinsi, pengurus kota, dan komunitas bola tangan akan terus memperkuat pembinaan atlet. Menurutnya, soliditas organisasi menjadi modal penting untuk meningkatkan prestasi pada masa mendatang.
Joshua Franklin Siahaan resmi dilantik sebagai Ketua Umum ABTI DKI Jakarta periode 2026–2030.
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