Pengurus Baru Partai Ummat Dikukuhkan, Langsung Konsolidasi Untuk Hadapi Pemilu 2029

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Ummat menggelar deklarasi dan konferensi pers pengukuhan pengurus baru periode 2026–2031 di Grand Cafe, Hotel Grand Hyatt Jakarta, Jalan MH Thamrin, Kav. 28-30, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9).

Dengan pengukuhan kepengurusan baru periode 2026–2031 tersebut, Partai Ummat menyatakan akan melanjutkan konsolidasi organisasi dan mempersiapkan penguatan struktur partai dalam menghadapi agenda politik nasional, menuju Pemilu 2029.

Sejurus pengukuhan dilakukan menyusul dinamika internal serta penataan kembali struktur kepengurusan di tingkat pusat.

Dalam susunan kepengurusan baru tersebut, Ansufri Idrus Sambo ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Ummat. Sementara Heikal Safar, ditunjuk dan dilantik sebagai Ketua Harian DPP Partai Ummat. Posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) dipercayakan kepada Muhammad Sadiq Thalib.

Ketua Harian DPP Partai Ummat Heikal Safar mengatakan pembentukan kepengurusan baru merupakan bagian dari proses penataan organisasi setelah Ketua Umum sebelumnya, Ridho Rahmadi, dan Sekjen Taufik Hidayat mengajukan pengunduran diri karena kendala pembagian waktu.

Menurut Heikal, setelah proses tersebut, Majelis Syura Partai Ummat yang dipimpin Amien Rais melakukan penataan ulang kepengurusan dan menunjuk Ansufri Idrus Sambo sebagai Ketua Umum serta Muhammad Sadiq sebagai Sekretaris Jenderal.

Untuk memperkuat struktur organisasi, DPP Partai Ummat kemudian menetapkan Heikal Safar sebagai Ketua Harian. Posisi tersebut memiliki peran dalam menggerakkan operasional partai sekaligus mendukung proses konsolidasi nasional menuju Pemilu 2029.

Heikal menegaskan agenda jangka pendek DPP Partai Ummat setelah pengukuhan kepengurusan baru adalah melakukan konsolidasi nasional, mulai dari jajaran pengurus pusat hingga pengurus di daerah.