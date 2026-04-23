Pengurus Daerah PPP Pertanyakan Peran yang Dilakukan Taj Yasin Untuk Partai

jpnn.com, SORONG - Di tengah isu adanya persoalan internal di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pengurus daerah justru menyampaikan pandangan berbeda. Mereka menilai bahwa kondisi partai tetap berjalan normal dan solid, namun justru permasalahan hadir dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taj Yasin.

“Kami semua alhamdulillah tidak merasa ada permasalahan di internal partai. Justru masalah itu hadir dan ada dari diri Sekjen sendiri yang tidak pernah mau ikut membangun partai sejak ditetapkannya SK Menkum,” ujar Ketua DPW PPP Papua Barat, Yasman Yasir, Kamis (22/4).

Senior PPP yang juga anggota DPRD itu menyoroti peran sekjen dalam aktivitas organisasi, yang mana selama ini tidak terlihat dalam menjalankan fungsi kepartaian.

“Pada kenyataannya Sekjen tidak pernah terlihat dan hadir. Bahkan, menginjakkan kantor DPP pun belum pernah. Jadi menurut saya sangat tidak profesional,” ujar Yasman Yasir.

Lebih lanjut dia menyarankan agar sekjen bersikap legowo apabila merasa tidak mampu menjalankan tugasnya secara maksimal.

“Kalau memang tidak sanggup menjadi sekjen, silakan legowo untuk mengurus warga Jateng saja dan cukup menjadi Wagub,” katanya.

Menurutnya, pandangan tersebut bukan hanya berasal dari dirinya, melainkan juga menjadi kesepakatan banyak pengurus di daerah. Menurut Yasman, ketua dan sekretaris wilayah se-Indonesia telah meminta Ketua Umum Muhamad Mardiono untuk segera mengganti posisi Sekjen.

“Kami di daerah sepakat meminta kepada Ketua Umum untuk mengganti Sekjen dengan sosok yang lebih mampu,” ungkapnya.