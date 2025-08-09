Pengurus Pusat Dharma Pertiwi Kunjungi Mayora, Perkuat Sinergi Lintas Sektor
jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Pusat Dharma Pertiwi dan IKKT Pragati Wira Anggini, dipimpin Ketua Umum Dharma Pertiwi, Evi Agus Subiyanto dan jajarannya, mengunjungi PT Mayora Indah Plant Jayanti 1.
Kegiatan itu menjadi sinergi lintas sektor antara organisasi kewanitaan di bawah TNI dengan industri.
Rombongan disambut hangat oleh jajaran manajemen pabrik, menciptakan suasana akrab yang mempererat hubungan antara institusi sipil dan militer.
“Kunjungan ini telah lama dinantikan dan kami percaya bahwa keterbukaan akan melahirkan kepercayaan masyarakat," kata Corporate Learning & Development Mayora Group sekaligus Head of HRBP Regional Jayanti, Tomy Djoko Utomo, Jumat (8/8).
Momen ini dimanfaatkan untuk saling bertukar wawasan, memperluas pemahaman mengenai dunia industri, serta memperkuat hubungan kelembagaan.
Pihak Mayora lantas memaparkan perjalanan bisnis Mayora, struktur manajemen, inovasi produk, serta komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan.
“Semoga melalui pertemuan ini, tumbuh rasa bangga terhadap industri nasional dan semangat untuk terus mendukung kemajuan bersama,” ujar Tomy.
Presentasi tersebut mendapat sambutan positif dari para tamu yang mengapresiasi nilai-nilai yang dipegang teguh Mayora, mulai dari integritas dalam proses bisnis hingga tanggung jawab sosial kepada lingkungan sekitar.
