Pengusaha Madura Haji Aan Temukan Formula Pangkas Usia Panen Lele, Hanya 45 hari

jpnn.com - MUZAMMIL Andriansyah atau yang akrab disapa Haji Aan berhasil mengembangkan budi daya lele dengan masa panen mulai 45 hari.

Melalui Raja Lele Indonesia, Haji Aan berharap inovasi tersebut bisa membantu peternak meningkatkan efisiensi produksi dan menekan biaya usaha.

Haji Aan dan rekan-rekannya mengembangkan formula khusus pakan yang diklaim mampu mempercepat masa panen lele.

"Tujuan utama kami pun sebetulnya untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah,” katanya.

Menurut Haji Aan, budi daya lele konvensional umumnya membutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat bulan untuk panen.

Lain cerita dengan Raja Lele Indonesia yang telah membuktikan bahwa mereka dapat melakukan panen pertama saat ikan berusia 45 hari.

Kemudian dilanjutkan panen berikutnya pada usia 50 hari, dan menyelesaikan panen seluruh ikan dalam satu kolam paling lambat pada usia 60 hari.

“Sebetulnya keunggulan utama dari kami itu kami menemukan inovasi suatu formula yang bisa membantu untuk percepatan usia panen lele jadi 45 hari. Itulah yang kami kembangkan,” ujarnya.