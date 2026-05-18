Pengusaha Pacitan Ini Terseret Kasus Korupsi Bupati Ponorogo, Rumah Digeledah KPK

Petugas KPK saat melakukan penggeledahan rumah pengusaha di Desa Bangunsari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Senin (18/5/2026). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

jpnn.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah seorang pengusaha di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur yang diduga berkaitan dengan penyidikan kasus korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko.

Rumah mewah milik pengusaha berinisial CM di Dusun Krajan, Desa Bangunsari, Kecamatan/Kabupaten Pacitan itu didatangi sejumlah petugas KPK menggunakan dua unit mobil Toyota Innova berwarna hitam, Senin (18/5/2026).

Tampak di lokasi, sejumlah petugas masuk ke dalam rumah untuk melakukan pemeriksaan serta mencari dokumen maupun barang bukti lain yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang disidik KPK.

Informasi yang berkembang menyebutkan penggeledahan dilakukan dalam rangka penelusuran dugaan aliran dana dan hubungan pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Sugiri Sancoko.

Nama CM sempat muncul dalam proses penyidikan perkara dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan kepala daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Pengusaha perempuan asal Pacitan tersebut sebelumnya juga pernah dipanggil penyidik KPK sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat Sugiri Sancoko.

Dalam perkara itu, Sugiri Sancoko dijerat terkait dugaan korupsi pengurusan jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo serta dugaan penerimaan gratifikasi.

Hingga berita ini ditulis, KPK belum memberikan penjelasan rinci terkait hasil penggeledahan tersebut.

