Pengusaha & Pengemudi Angkutan Umum Berkomitmen Jaga Keselamatan Mudik Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen kuat ditunjukkan para pengusaha angkutan umum dan pengemudi dalam menyambut arus mudik dan balik Lebaran 2026. Hasil edukasi yang dilakukan jajaran Korlantas Polri di lapangan memperlihatkan kesiapan penuh mereka untuk mengutamakan kendaraan berkeselamatan dan pengemudi berkeselamatan demi terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas).

Bahkan, sejumlah pengusaha dan pengemudi menyatakan dukungannya secara terbuka melalui tayangan video pernyataan sikap sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat pengguna jasa transportasi.

Komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari perintah Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho kepada jajaran Direktorat Keamanan dan Keselamatan (Ditkamsel) dari tingkat pusat hingga kewilayahan untuk mengintensifkan edukasi kepada pemilik kendaraan angkutan umum dan para pengemudi.

“Kami perintahkan jajaran Ditkamsel dari pusat sampai wilayah untuk sungguh-sungguh mengedukasi pemilik angkutan umum dan para pengemudi agar berkomitmen melaksanakan Kamseltibcarlantas. Kendaraan harus berkeselamatan dan pengemudi juga harus berkeselamatan,” ujar Agus.

Dalam pelaksanaan di lapangan, para pengusaha angkutan umum menyatakan siap melakukan pengecekan menyeluruh terhadap armada sebelum beroperasi pada masa angkutan Lebaran. Mereka memastikan setiap kendaraan dalam kondisi laik jalan, lulus uji KIR, sistem pengereman optimal, serta kelengkapan administrasi terpenuhi.

Sementara itu, para pengemudi juga menyatakan kesiapan untuk menjaga kondisi fisik dan mental, mematuhi waktu istirahat, tidak mengemudi dalam kondisi lelah, serta disiplin terhadap aturan lalu lintas.

Kakorlantas menegaskan bahwa pendekatan preemtif dan preventif menjadi prioritas utama dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat saat Lebaran. Sinergi antara regulator, aparat, pengusaha, dan pengemudi menjadi kunci utama menekan angka kecelakaan lalu lintas.

“Lebaran adalah momentum kebahagiaan. Keselamatan harus menjadi prioritas bersama. Kami ingin masyarakat mudik dengan aman, selamat sampai tujuan, dan kembali dengan selamat,” ujar Kakorlantas.