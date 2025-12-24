Pengusaha Tambang Nakal Siap-Siap Saja Kena ‘Sikat’ Satgas Halilintar
jpnn.com, JAKARTA - Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Satgas Halilintar mengakselerasi penguasaan kembali lahan pertambangan yang teridentifikasi melanggar ketentuan.
Satgas Halilintar menargetkan sebanyak 75 perusahaan tambang yang nakal masuk dalam daftar penertiban fisik hingga akhir 2025.
Ketua Satgas Halilintar PKH Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang menyatakan selain fokus penagihan denda administratif.
Pihaknya juga memasang plang penyegelan di lokasi-lokasi yang melanggar hukum.
Menurut Febriel, hingga saat ini, sebanyak 51 perusahaan telah resmi dikuasai kembali oleh negara.
“Target kami di sampai akhir tahun ini minimal harus bisa menguasai kurang lebih 75 perusahaan yang sudah dilakukan verifikasi. Jadi, verifikasi ini terus berjalan,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, baru-baru ini.
Di sisi lain, Febriel mengungkapkan tantangan berat yang dihadapi tim Satgas di lapangan, terutama dalam menindak praktik tambang dengan pola hit and run. Aktivitas ini umumnya terjadi di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau yang dikenal sebagai wilayah koridor.
Satgas Halilintar telah mengamankan sedikitnya 63 unit alat berat dalam operasi penertiban di wilayah Bangka Belitung.
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Satgas Halilintar mengakselerasi penguasaan kembali lahan pertambangan yang teridentifikasi melanggar
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPII Akuisisi PKSI, Perluas Portofolio Hunian Tapak Terjangkau di Kawasan Penyangga Jakarta
- Tambang Triliun
- Jaksa Geledah Kantor PT HWR & ESDM Sulut Terkait Dugaan Korupsi Tambang
- Lebih Dari Dua Dekade Melantai di Bursa Efek Indonesia, Harga Saham BBRI Telah Naik 48 Kali
- Yenny Wahid Blak-blakan soal Tambang & NU, Ungkap Pembicaraan dengan Luhut
- 2 Karyawan PT WKM Akhirnya Bebas, Istri dan Orang Tua Menangis Haru