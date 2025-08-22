menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Pengusulan PPPK Paruh Waktu Menyisakan Masalah Baru, Honorer Database Malah TMS

Pengusulan PPPK Paruh Waktu Menyisakan Masalah Baru, Honorer Database Malah TMS

Pengusulan PPPK Paruh Waktu Menyisakan Masalah Baru, Honorer Database Malah TMS
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Nur Baitih. Foto: M Fathra Nazrul Islam/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pengusulan PPPK paruh waktu menyisakan masalah baru. Banyak honorer database Badan Kepegawaian Negara (BKN) malah dijadikan TMS alias tidak memenuhi syarat.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih, dari laporan yang diterimanya mayoritas TMS adalah honorer di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (Dinas PU SDA).

"Kawan-kawan penjaga pintu air banyak yang TMS, padahal mereka itu honorer K2 dan non-K2 database BKN," kata Bunda Nur sapaan akrabnya kepada JPNN, Jumat (22/8).

Baca Juga:

Dia berharap dengan perpanjangan pengusulan PPPK paruh waktu hingga 25 Agustus bisa mengakomodasi semua yg sudah masuk dalam database BKN 

Seharusnya kata Bunda Nur, honorer yang masuk database BKN aman tidak ada masalah. Sebab, tahun 2022 semua kepala daerah tidak tahu akan ada pengangkatan PPPK melalui skema paruh waktu.

"Karena pemda tidak tahu akan ada skema PPPK paruh waktu itu sehingga yang didata adalah yang betul-betul bekerja, bahkan wajib melampirkan surat pernyataan tanggung jawab (SPTJM) kepala daerah," tuturnya.

Baca Juga:

Kondisi tersebut berbeda dengan seleksi PPPK tahap 2 yang persyaratannya hanya dua tahun bekerja, sehingga surat keterangan bekerja bisa dimainkan. Yang tidak pernah honorer bisa dibuatkan keterangan bekerjanya.

Tidak mengherankan banyak PPPK bodong dan kemudian dibatalkan kelulusannya setelah banyak diprotes honorer asli.

Pengusulan PPPK paruh waktu menyisakan masalah baru, honorer database malah dijadikan TMS

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI