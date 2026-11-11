Pengusutan Kebakaran KMP Batumandi Melibatkan KNKT

jpnn.com, SERANG - Polda Banten menggandeng Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) serta Puslabfor Mabes Polri untuk mengusut tuntas penyebab peristiwa terbakarnya KMP Batumandi di Perairan Merak, Kota Cilegon.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Maruli Ahiles Hutapea menyatakan selain melibatkan tim ahli keselamatan transportasi, tim penyidik Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Banten juga terus melengkapi berkas pemeriksaan.

"Hingga saat ini penyidik telah memeriksa sebanyak 49 orang saksi, mulai dari penumpang, pengemudi bus, Kepala Kamar Mesin (KKM), kru kapal, hingga nakhoda KMP Batumandi," kata Maruli.

Maruli menjelaskan pelaksanaan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) secara menyeluruh masih menunggu proses pengapungan serta evakuasi bangkai kapal yang ditangani oleh PT ASDP Indonesia Ferry bersama tim agen evakuasi.

Pihak kepolisian bersiap menerjunkan tim gabungan bersama Puslabfor Mabes Polri segera setelah posisi kapal dinyatakan aman pascaevakuasi untuk mengumpulkan bukti fisik di lapangan.

Polda Banten memastikan bahwa keberadaan bangkai KMP Batumandi di lokasi perairan saat ini terkendali dan tidak mengganggu atau membahayakan alur pelayaran kapal penyeberangan Merak-Bakauheni.

Koordinasi lintas instansi terus dilakukan bersama ASDP dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) guna memastikan kelancaran operasional pelabuhan selama proses investigasi berlangsung.

"Penanganan komprehensif ini diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti kebakaran sekaligus menjadi bahan evaluasi standar keselamatan pelayaran armada penyeberangan di Selat Sunda," ujarnya. (antara/jpnn)