Penikam yang Tewaskan Ibu Pedagang Buah di Kupang Diburu Polisi, Siap-Siap Saja

Penikam yang Tewaskan Ibu Pedagang Buah di Kupang Diburu Polisi, Siap-Siap Saja

Penikam yang Tewaskan Ibu Pedagang Buah di Kupang Diburu Polisi, Siap-Siap Saja
Kapolresta Kupang Kota Kombes Djoko Lestari. ANTARA/Kornelis Kaha.

jpnn.com, KUPANG - Pelaku penikaman terhadap seorang ibu penjual semangka di Kota Kupang, yang melarikan diri seusai beraksi masih diburu petugas Polresta Kupang.

Kapolresta Kupang Kota Kombes Djoko Lestari mengatakan pihaknya sudah mengantongi nama dari pelaku penikaman penjual semangka tersebut.

"Terduga pelaku saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh anggota," katanya di Kupang kepada wartawan di Kupang, Jumat.

Polisi ujar dia telah mengamankan sejumlah barang bukti milik pelaku berupa satu gawai (ponsel) serta tas pinggang untuk kepentingan penyidikan.

Tas dan gawai tersebut ditemukan aparat kepolisian di TKP, diduga pelaku menjatuhkan saat melakukan aksinya.

Dia mengatakan pelaku setelah melakukan aksinya langusng melarikan diri menggunakan kendaraan bermotor.

"Nah barang bukti yang kami temukan kami gunakan sebagai petunjuk untuk mengejar pelaku," tambah dia.

Kapolresta mengimbau agar, jika ada yang melihat pelaku, harap segera melaporkan kasus itu kepada petugas keamanan agar bisa diproses.

