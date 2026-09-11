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Penikaman di London, 4 Warga Jadi Korban

Penikaman di London, 4 Warga Jadi Korban
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Ilustrasi penikaman. Foto: Ardisa Barack/JPNN.com

jpnn.com - MOSKOW - Seorang tak dikenal melakukan penikaman terhadap warga di London selatan, Inggris, Kamis (10/9).

Layanan Ambulans London, menyebut empat orang dibawa ke rumah sakit setelah seorang tak dikenal menikam para pejalan kaki dengan pisau di London selatan.

"Hari ini (Kamis) kami mendapat panggilan ... terkait laporan penikaman ... Kami menangani empat pasien di lokasi kejadian dan membawa mereka semua ke rumah sakit," demikian menurut pernyataan otoritas terkait, sebagaimana dikutip Sky News.

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Satu ambulans udara dikerahkan untuk mengevakuasi para korban penikaman yang terjadi sekitar pukul 14.00 waktu setempat di Jalan Bromley High.

Juru bicara Scotland Yard mengatakan kepada Sky News bahwa tujuh pria telah diamankan pascainsiden tersebut.

"Tujuh pria sudah ditahan dan semuanya masih dalam tahanan,” katanya.

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Dia mengatakan bahwa penyelidikan polisi masih terus berlanjut.

“Diyakini tidak ada ancaman yang lebih luas bagi masyarakat," tuturnya.

Seorang tak dikenal melakukan penikaman terhadap warga di London selatan. Empat warga jadi korban.

Sumber ANTARA
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