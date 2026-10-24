Penimbunan 2.050 Liter Biosolar Terbongkar, Pertamina Perketat Pengawasan BBM Subsidi

jpnn.com, BANJARMASIN - PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan memperketat sistem pengawasan penyaluran Biosolar bersubsidi di seluruh wilayah operasionalnya.

Kebijakan ini menyusul langkah cepat aparat kepolisian yang berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebanyak 2.050 liter di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Manajer Area Komunikasi, Hubungan, dan Tanggung Jawab Sosial PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Edi Mangun di Banjarmasin, Sabtu, mengatakan pengawasan dan penegakan hukum penting untuk memastikan BBM bersubsidi digunakan sesuai peruntukan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

“Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Selatan dalam mengungkap dugaan penyalahgunaan Biosolar di Banjarmasin. BBM bersubsidi memiliki arti penting bagi masyarakat yang berhak untuk menunjang pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari,” ujar Edi.

Pengungkapan kasus tersebut dilakukan personel Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan di sebuah rumah toko di Jalan Lingkar Dalam Selatan, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, pada Senin (19/10) sekitar pukul 20.15 WITA.

Dalam penindakan itu, polisi mengamankan tiga orang yang terdiri atas pemilik gudang, penjaga gudang, dan seorang sopir untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Petugas juga menyita sekitar 2.050 liter Biosolar yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Selain BBM, polisi menyita lima tandon plastik berkapasitas masing-masing 1.000 liter, sepuluh drum berkapasitas masing-masing 200 liter, serta tiga pompa dan selang yang diduga digunakan untuk menampung dan memindahkan bahan bakar.

Edi mengatakan Pertamina menghormati proses hukum yang berjalan dan siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum melalui penyediaan informasi yang diperlukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.