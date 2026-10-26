Penimbunan BBM Biosolar di Rejang Lebong Terbongkar
jpnn.com - Polisi mengungkap kasus dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong, Bengkulu pada Sabtu (24/10).
BBM bersubsidi itu diduga dibeli pelaku dari sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah setempat.
Kasi Humas Polres Rejang Lebong AKP M. Hasan Basri mengatakan pengungkapan kasus tersebut berlokasi di Desa Tanjung Sanai I, Kecamatan Padang Ulak Tanding, pada Sabtu (24/10).
Selain mengamankan barang bukti berupa 3,3 ton BBM jenis biosolar, polisi juga menangkap empat terduga pelaku penimbunan.
"Saat ini barang bukti dan para pelaku telah ditahan di Mapolres Rejang Lebong guna menjalani pemeriksaan," ujarnya, Minggu (25/10/2026).
AKP Hasan menjelaskan pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan penampungan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Menindaklanjuti informasi itu, Unit Tipidter yang dibantu Tim Opsnal dan Tim Bonte Polres Rejang Lebong dipimpin Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong Iptu M. Akhyar Anugerah mendatangi lokasi tersebut.
Setibanya di lokasi, polisi mendapati empat pria di sebuah gudang yang sedang memindahkan BBM jenis biosolar dari drum serta tangki truk diesel ke dalam empat unit tangki penampungan (tedmond) berkapasitas masing-masing satu ton.
Polisi mengungkap kasus dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis biosolar di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Rejang Lebong, Bengkulu.
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