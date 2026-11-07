Peninggian Jalan Pantura Semarang–Demak Ditargetkan Rampung 15 Desember 2026

jpnn.com, SEMARANG - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan peninggian badan jalan pada jalur pantai utara (pantura) Jawa, tepatnya jalan nasional ruas Semarang-Demak yang selama ini kerap terdampak genangan banjir rob.

Peninggian badan jalan dikerjakan pada sejumlah titik untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, khususnya saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan ketersediaan infrastruktur konektivitas yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing bangsa, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta mempercepat pemerataan pembangunan.

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“Kementerian PU terus melakukan penanganan dan peningkatan kualitas jalan nasional, terutama pada jalur strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistic,” kata Dody.

Pekerjaan peningkatan jalan jalur Semarang-Demak ditargetkan selesai pada 15 Desember 2026, meliputi peninggian badan jalan ruas Kaligawe arah Demak setinggi 1 meter dengan panjang 1,12 km.

Kemudian penanganan ruas Simpang 3 Trengguli–Batas Kabupaten Demak/Kudus sepanjang 2,50 km, mencakup penanganan badan jalan, penghamparan lapis perkerasan, pengecoran beton, serta pelebaran bahu jalan pada titik-titik yang memerlukan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan.

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Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Tengah–DI Yogyakarta Moch Iqbal Tamher menambahkan pekerjaan peningkatan jalan di kawasan Kaligawe terus berjalan.

“Pelaksanaan pekerjaan jalan di ruas Kaligawe arah Semarang telah dimulai. Pengecoran rigid beton FS 45 sudah terlaksana 1.000 meter kubik dari total 4.800 metee kubik. Pelaksanaan pekerjaan di Kaligawe juga terus dikoordinasikan dengan Lantas Semarang agar arus lalu lintas tetap lancar dan terkendali,” ujarnya.