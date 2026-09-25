Penipuan Kripto di Jatim Merugikan Korban Rp 12,9 M, Begini Kasusnya

jpnn.com - Dugaan penipuan online atau scam investasi saham dan mata uang kripto dengan tiga tersangka di Jawa Timur merugikan korban sekitar Rp 12,9 miliar.

Kapolda Jawa Timur Irjen Nanang Avianto menyebut pengungkapan perkara tersebut dilakukan berdasarkan tujuh laporan polisi.

"Perkara ini masih terus kami kembangkan. Jumlah korban maupun pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan ini masih sangat mungkin bertambah," kata Nanang, Kamis (24/9/2026).

Irjen Nanang menjelaskan modus penipuan diawali ketika korban melihat iklan investasi melalui media sosial.

Korban kemudian diarahkan masuk ke grup WhatsApp yang menawarkan pembelajaran serta aktivitas trading saham dan mata uang kripto.

Dalam grup tersebut, korban dijanjikan keuntungan mulai 30 persen hingga 200 persen. Korban juga dibuat seolah-olah tidak memiliki risiko kerugian.

Baca Juga: KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus Korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Korban selanjutnya diarahkan membuat akun pada tiga platform, yakni YWWSDC, INVESCOS, dan CANTVR.

Setelah itu, korban diminta melakukan deposit dengan mentransfer dana ke rekening perusahaan nominee yang tercantum pada platform.