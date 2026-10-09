Penipuan Online Makin Marak, Bitdefender & GIA Hadirkan Solusi Keamanan Siber

jpnn.com, JAKARTA UTARA - Kasus penipuan online terus mengalami peningkatan dengan modus yang semakin beragam.

Berdasarkan data dari Global Anti Scam Alliance, di Indonesia 66 persen orang dewasa pernah mengalami penipuan dalam 1 tahun terakhir.

Hal tersebut juga terjadi secara global. Survei terhadap 7.000 konsumen menunjukkan bahwa 1 dari 7 orang menjadi korban penipuan dalam periode yang sama.

Melihat tingginya penipuan online itu mendorong Bitdefender menghadirkan berbagai produk inovatif keamanan siber untuk melindungi masyarakat.

Bitdefender menggandeng Gema Informatika Abadi (PT GIA) sebagai mitra strategis untuk mendistribusikan produknya di tanah air.

Kemitraan itu diperkuat melalui penandatangan antara kedua perusahaan itu yang digelar di Jakarta Utara pada Kamis (10/8).

Perjanjian itu membuat seluruh portofolio produk Bitdefender tersedia di seluruh Indonesia melalui jaringan reseller PT GIA.

Direktur PT GIA Chok mengungkapkan kerja sama ini diambil ketika meningkatnya ancaman terhadap data pribadi, identitas, dan privasi yang didorong oleh serangan berbasis AI yang semakin canggih.