Penjelasan Adies Kadir Soal Viralnya Anggota DPR Berjoget di Sidang Tahunan MPR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir buka suara soal video sejumlah anggota legislatif yang berjoget di sela rangkaian Sidang Tahunan MPR.

Adies memastikan, lembaganya akan terus bekerja keras, profesional, dan fokus dalam menjalankan amanah rakyat sesuai mandat Undang-Undang (UU).

“Kami memahami adanya kritik yang muncul, namun dapat dipastikan bahwa hal ini tidak mengurangi keseriusan DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran," ujar Adies dalam keterangannya, Selasa (19/8).

Adies menegaskan, DPR RI berpegang teguh untuk bekerja profesional dan menjaga marwah lembaga sembari tetap mengapresiasi budaya serta semangat kebersamaan bangsa.

Adies juga meluruskan, aksi joget sejumlah anggota DPR RI itu dilakukan usai selesainya rangkaian acara Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD.

“Substansinya yang penting pada saat rapat paripurna, inti pidato kenegaraan itu semua berjalan dengan hikmat dan baik-baik saja," katanya.

Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengungkapkan, aksi joget anggotanya tersebut, merupakan bentuk ekspresi merayakan HUT ke-80 RI.

"Aksi joget itu kan bisa dibilang sebagai antusiasme para anggota DPR RI dalam memeriahkan hari kemerdekaan,” beber Adies.