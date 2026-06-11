Penjelasan Anwar BAB Setelah Diperiksa Polisi Terkait Kasus Hanania Group

jpnn.com, JAKARTA - Presenter sekaligus komedian, Anwar Sanjaya alias Anwar BAB menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Rabu (10/6).

Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan penipuan oleh PT Khazanah Tamma International atau Hanania Group yang gagal memberangkatkan ratusan jemaah.

?Anwar BAB menjelaskan bahwa kehadirannya merupakan bentuk sikap kooperatif untuk membantu kepolisian menyelesaikan perkara demi keadilan para jemaah.

?"Alhamdulillah aku beserta tim dan manajemen datang untuk memenuhi panggilan dari Kepolisian Indonesia. Aku secara sadar dan kooperatif turut serta membantu kepolisian untuk memulihkan keadilan untuk para jemaah yang gagal berangkat," kata Anwar BAB dilansir Antara, Rabu (10/6).

Selama pemeriksaan, pria berusia 33 tahun itu mengaku dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik.

Anwar BAB memastikan sudah memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya guna meluruskan berbagai isu liar yang beredar di masyarakat.

?Selain itu, ?dia membantah isu yang menyebut dirinya menerima aliran dana dari pihak manajemen Hanania Group.

Menurutnya, keterlibatannya dengan travel tersebut murni atas dasar hubungan kerja sama dan promosi dengan sistem barter, bukan kontrak bernilai uang.