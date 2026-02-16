menu
Penjelasan Betrand Peto Soal Keputusan Tinggal Bersama Ruben Onsu
Ruben Onsu dan Betrand Peto. Foto: dok. pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Betrand Peto mengaku kini tinggal bersama ayah angkatnya, Ruben Onsu.

Dia sebelumnya menetap di rumah mantan istri Ruben Onsu, Sarwendah.

"Iya, benar, sudah lama juga (tinggal bersama Ruben Onsu," ungkap Betrand Peto saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Pelantun Sahabat Kecil itu menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena permintaan dari Ruben Onsu.

Menurut Betrand Peto, ayah angkatnya itu menyampaikan permintaan sepulang umrah pada Agustus 2025 lalu.

"Ayah bilang, temani ayah di rumah, ayah sendiri di rumah," jelas penyanyi berusia 20 tahun itu.

Betrand Peto memastikan sudah meminta izin kepada Sarwendah untuk tinggal bersama Ruben Onsu.

Dia menyebut Sarwendah mendukung dan tidak mempermasalahkan keputusannya.

