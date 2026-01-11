Penjelasan BKN soal Perubahan di Akun SSCASN, Ada Rekrutmen PPPK, Honorer Berpeluang

jpnn.com - Penjelasan Badan Kepegawaian Negara (BKN) soal perubahan di akun SSCASN. Ada rekrutmen PPPK, honorer pun berpeluang.

Wakil Kepala (Waka) BKN Suharmen mengatakan, memang ada perubahan di portal SSCASN. Itu lantaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membuka rekrutmen ASN PPPK tingkat instansi.

"Sebenarnya itu formasi PPPK 2025, tetapi baru dilaksanakan bulan ini," kata Waka BKN Suharmen kepada JPNN, Minggu (11/1/2026).

Dia menjelaskan, bukan hanya Kementerian HAM yang membuka rekrutmen PPPK tingkat instansi. Kementerian lainnya yang merupakan pecahan dari kementerian sebelumnya juga membuka lowongan PPPK, karena butuh tenaga aparatur sipil negara (ASN) untuk mengisi formasinya.

"UU 20 Tahun 2023 tentang ASN sudah melarang merekrut tenaga non-ASN, makanya kementerian baru merekrut PPPK baru karena tidak perlu skala nasional, tetapi cukup tingkat instansi," terangnya.

Waka Suharmen menegaskan, rekrutmen tersebut terbuka untuk honorer dan pelamar umum. Berbeda dengan pengadaan PPPK 2024 yang banyak afirmasinya, PPPK 2025 tidak ada afirmasi bagi honorer.

Itu karena rekrutmen PPPK 2024 tujuannya untuk menuntaskan honorer. Rekrutmen selanjutnya menggunakan seleksi dengan memperhatikan standar kompetensi, passing grade, dan lainnya.

"Honorer bisa ikut seleksi ini, tetapi tidak ada afirmasi. Mereka harus bersaing dengan pelamar umum," ucapnya.