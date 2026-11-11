Penjelasan BKN soal Seleksi CASN, Calon Pelamar CPNS 2026 Perlu Tahu
jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah akan melakukan seleksi CPNS 2026 yang tahapannya akan dimulai pada November ini.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan penjelasan mengenai tahapan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang perlu diketahui para calon pelamar CPNS 2026.
Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen (PPSR) BKN, Yani Rosyani, menjelaskan tugas dan fungsi BKN dalam penyelenggaraan manajemen ASN, khususnya terkait pengadaan dan seleksi CASN secara nasional.
Yani menyampaikan penjelasan di hadapan 30 mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta yang berkesempatan belajar dan mencari tahu langsung mengenai proses transparansi seleksi CASN.
Pada kegiatan Bertajuk ASN Career Experience: Explore the Process, Experience the Selection and Travel the Future, 30 mahasiswa STIA LAN Jakarta tersebut juga mendapat pengalaman langsung dalam mengikuti simulasi seleksi berbasis CAT di Kantor Pusat BKN, Jakarta pada Selasa (10/11/2026).
Yani Rosyani menyampaikan bahwa proses pengadaan ASN diawali dengan perencanaan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing instansi, dengan mempertimbangkan kondisi wilayah, jumlah penduduk, serta kemampuan keuangan daerah.
“Penyusunan analisis kebutuhan ASN itu berdasarkan kebutuhan dari beban kerja suatu instansi, bukan keinginan,” jelas Yani, dikutip dari keterangan Humas BKN.
Ia juga menjelaskan tahapan seleksi ASN yang meliputi seleksi administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) melalui sistem terintegrasi SSCASN.
Kapan pendaftaran CPNS 2026? Pemerintah berencana tahapan seleksi akan dimulai pada November ini.
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