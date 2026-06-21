Penjelasan Gisel Soal Tobat Jatuh Cinta

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Gisella Anastasia alias Gisel terlibat dalam sinetron terbaru yang berjudul Tobat Jatuh Cinta.

Sinetron bergenre drama komedi komunal itu menjadi debut Gisel dalam dunia sinetron.

"Awalnya saya diajak bergabung bukan sebagai pemeran utama. Tahu-tahu beberapa hari kemudian berubah, dan jujur lumayan terasa bebannya," ungkap Gisel di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, baru-baru ini.

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Selebritas berusia 35 tahun itu mengaku kaget ketika ditawari sebagai pemeran utama dalam Tobat Jatuh Cinta.

Menurut Gisel, berakting dalam sinetron memiliki karakteristik dan tuntutan ekspresi yang kadang berbeda dengan film.

"Karena belum pernah main sinetron sebelumnya. Jadi lebih kepikiran soal aktingnya, takarannya seperti apa untuk sinetron," beber pelantun Seluruh Nafas Ini itu.

Tidak hanya soal karakter, Gisel juga mempertimbangkan manajemen waktu ketika menerima tawaran Tobat Jatuh Cinta.

Sebagai seorang ibu, dia merasa harus membagi waktu antara pekerjaan dan tugas sebagai ibu.