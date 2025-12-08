Penjelasan Gubernur Pramono saat Mengecek Tanggul Laut Bocor di Jakarta Utara

jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sudah meninjau tanggul laut bocor di kawasan pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

Kebocoran tanggul laut tersebut sebelumnya sempat viral di media sosial.

"Kami segera menangani, karena ini sekarang, rob-nya untuk bulan depan atau bulan-bulan ke depan pasti masih ada. Tetapi, puncaknya memang kemarin ini,” kata Pramono saat dijumpai di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (8/12/2025).

Dia menyebut pembangunan tanggul tersebut memang cukup kompleks karena perlu adanya koordinasi dengan pihak Pelindo.

Namun, Pramono bersyukur antisipasi kebocoran tanggul dapat dilakukan dengan baik.

Dia juga tidak mempermasalahkan ada beberapa pihak yang memviralkan hal tersebut karena itu justru menjadi masukan agar ke depannya dilakukan perbaikan.

"Untuk yang kawasan Pelindo, kami akan minta untuk di Muara Baru segera dikoordinasikan bekerja bersama-sama dengan sumber daya air (SDA),” ujar Pramono.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan pihaknya kini sedang melakukan penguatan struktur untuk mengatasi kebocoran di tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A tersebut.