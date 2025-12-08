Penjelasan Gubernur Pramono saat Mengecek Tanggul Laut Bocor di Jakarta Utara
jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sudah meninjau tanggul laut bocor di kawasan pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.
Kebocoran tanggul laut tersebut sebelumnya sempat viral di media sosial.
"Kami segera menangani, karena ini sekarang, rob-nya untuk bulan depan atau bulan-bulan ke depan pasti masih ada. Tetapi, puncaknya memang kemarin ini,” kata Pramono saat dijumpai di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (8/12/2025).
Dia menyebut pembangunan tanggul tersebut memang cukup kompleks karena perlu adanya koordinasi dengan pihak Pelindo.
Namun, Pramono bersyukur antisipasi kebocoran tanggul dapat dilakukan dengan baik.
Dia juga tidak mempermasalahkan ada beberapa pihak yang memviralkan hal tersebut karena itu justru menjadi masukan agar ke depannya dilakukan perbaikan.
"Untuk yang kawasan Pelindo, kami akan minta untuk di Muara Baru segera dikoordinasikan bekerja bersama-sama dengan sumber daya air (SDA),” ujar Pramono.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan pihaknya kini sedang melakukan penguatan struktur untuk mengatasi kebocoran di tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo beri penjelasan begini saat mengecek tanggul laut bocor di Penjaringan, Jakarta Utara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sudin SDA Jakarta Utara Lakukan Penambalan Darurat Tanggul Muara Baru yang Rembes
- Pramono Kumpulkan Camat-Lurah & Forkopimcam, Bahas Antisipasi Cuaca Ekstrem Jelang Nataru
- Diduga Ada Bullying di SD Jakut, Disdik hingga Polisi Sudah Terima Laporan
- Pramono Bakal Hadiri Reuni 212 di Monas Hari Ini
- Pramono Anung Lantik Uus Kuswanto Jadi Sekda DKI Gantikan Marullah Matali
- Begini Alasan Pramono Melarang Penjualan Daging Anjing dan Kucing di Jakarta