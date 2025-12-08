menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Penjelasan Gubernur Pramono saat Mengecek Tanggul Laut Bocor di Jakarta Utara

Penjelasan Gubernur Pramono saat Mengecek Tanggul Laut Bocor di Jakarta Utara

Penjelasan Gubernur Pramono saat Mengecek Tanggul Laut Bocor di Jakarta Utara
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat meninjau tanggul laut bocor di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (8/12/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

jpnn.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo sudah meninjau tanggul laut bocor di kawasan pesisir Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

Kebocoran tanggul laut tersebut sebelumnya sempat viral di media sosial.

"Kami segera menangani, karena ini sekarang, rob-nya untuk bulan depan atau bulan-bulan ke depan pasti masih ada. Tetapi, puncaknya memang kemarin ini,” kata Pramono saat dijumpai di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (8/12/2025).

Baca Juga:

Dia menyebut pembangunan tanggul tersebut memang cukup kompleks karena perlu adanya koordinasi dengan pihak Pelindo.

Namun, Pramono bersyukur antisipasi kebocoran tanggul dapat dilakukan dengan baik.

Dia juga tidak mempermasalahkan ada beberapa pihak yang memviralkan hal tersebut karena itu justru menjadi masukan agar ke depannya dilakukan perbaikan.

Baca Juga:

"Untuk yang kawasan Pelindo, kami akan minta untuk di Muara Baru segera dikoordinasikan bekerja bersama-sama dengan sumber daya air (SDA),” ujar Pramono.

Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum mengatakan pihaknya kini sedang melakukan penguatan struktur untuk mengatasi kebocoran di tanggul National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) fase A tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo beri penjelasan begini saat mengecek tanggul laut bocor di Penjaringan, Jakarta Utara.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI