Penjelasan Kemendikdasmen soal Skala Skor TKA 200–800, Seluruh Murid Perlu Tahu

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjelaskan penggunaan skala skor 200–800 pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/MA/SMK dan sederajat bertujuan menyajikan hasil pengukuran kemampuan akademik murid secara lebih informatif.

Skala ini bukan persentase jawaban benar, melainkan bentuk pelaporan hasil asesmen yang mempertimbangkan karakteristik soal.

Hasil TKA diharapkan dapat membantu murid memahami capaian akademiknya, sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran, serta perguruan tinggi memperoleh informasi pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Toni Toharudin menjelaskan bahwa pengukuran kemampuan akademik perlu mempertimbangkan karakteristik soal. Dalam tes yang terdiri atas sepuluh soal berbobot sama, delapan jawaban benar menghasilkan nilai 80.

"Jika dua murid mengerjakan paket soal dengan tingkat kesulitan berbeda, jumlah jawaban benar yang sama belum tentu menggambarkan kemampuan yang sebanding," kata Toni Toharudin, Sabtu (24/10).

Untuk itu, kata Toni, TKA menggunakan pendekatan teori respons butir (Item Response Theory/IRT).

Menurut dia, dalam model dua parameter, pengolahan jawaban mempertimbangkan tingkat kesukaran dan daya pembeda soal untuk memperkirakan kemampuan akademik murid.

"Hasil pengukuran tersebut kemudian disajikan dalam rentang skor 200–800," ucap Toni.