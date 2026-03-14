Penjelasan Kepala BKN Soal Rekrutmen CASN 2026, Instansi Ditenggat 31 Maret

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan Arif Fakrullah menyampaikan penjelasan soal rekrutmen CASN 2026.

Dia mengingatkan deadline 31 Maret 2026 bagi pimpinan instansi untuk mengajukan formasi CASN 2026.

Pemerintah akhirnya memberikan sinyal akan menggelar rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) tahun ini.

Itu setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini mengeluarkan surat terbarunya.

Surat MenPAN-RB Nomor: B/1553/M.SM.01.00/2026 tertanggal 12 Maret 2026 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) instansi pemerintah.

Dalam surat tersebut, Menteri Rini Widyantini meminta instansi agar menyampaikan usulan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN tahun anggaran 2026 untuk memperoleh penetapan MenPAN-RB dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN/APBD dengan prinsip zero growth, kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.

2. Usulan jabatan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan ASN yang mendukung program prioritas nasional.