Penjelasan KPK Soal Kemungkinan Menghadirkan Ahmad Dhani dalam Sidang

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan untuk menghadirkan musisi sekaligus Anggota DPR RI Ahmad Dhani dalam sidang kasus dugaan korupsi.

Hal tersebut lantaran nama personel Dewa 10 itu disebut dalam sidang kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada Senin (2/11).

“Jika nanti majelis hakim memerintahkan agar JPU (jaksa penuntut umum) menghadirkan yang bersangkutan sebagai saksi dalam suatu sidang, maka semua terbuka kemungkinan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir Antara, Selasa (3/11).

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Menurutnya, KPK membuka peluang menghadirkan Ahmad Dhani karena keterangan-keterangan saksi dalam persidangan dapat memperjelas proses pembuktian perkara.

“Pada prinsipnya, keterangan-keterangan saksi nantinya akan memperjelas dalam proses pembuktian perkara di persidangan,” jelasnya.

Selain itu, Budi Prasetyo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mengikuti jalannya persidangan kasus tersebut.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus mengikuti jalannya persidangan yang dilakukan secara terbuka sehingga bisa mencermati setiap fakta persidangan secara utuh, runut, dan menyeluruh, sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam jalannya proses hukum tindak pidana korupsi,” tambahnya.

Di sisi lain, Budi Prasetyo mengatakan setiap fakta yang muncul dalam persidangan akan dianalisis oleh JPU.