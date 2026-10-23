Penjelasan Kuasa Hukum Soal Keputusan Ruben Onsu Mengadopsi Balita

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu kembali mengadopsi seorang anak angkat. Bayi berjenis kelamin laki-laki itu kemudian diberi nama Thayaka Putra Onsu.

Kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengungkap status legalitas terkait hak asuh anak angkat yang kini dirawat oleh kliennya.

Dia menyatakan proses pengasuhan anak tersebut telah mengantongi izin resmi dari yayasan dan panti asuhan yang menaungi.

Menurutnya, keputusan Ruben Onsu untuk merawat anak itu berawal dari rasa kepedulian saat mengetahui adanya bayi terlantar yang membutuhkan penanganan medis dan pengasuhan.

"Ketika anak ini tidak ada orang yang mau merawatnya, tidak ada orang yang mau mengasuhnya dan harus masuk panti asuhan yang mengurusnya, dan ketika Ruben melihatnya seperti ada chemistry dari mata anak itu, ya akhirnya Ruben memutuskan untuk mengurus, mengadopsi secara formal dari yayasan atas anak tersebut," ungkap Minola Sebayang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Terkait urusan administratif untuk penetapan hak asuh dari pengadilan, Minola Sebayang menjelaskan dokumen peradilan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti secara bertahap.

Hal tersebut lantaran usia anak yang masih menginjak balita.

"Mungkin nanti akan ditindaklanjuti dengan dokumen-dokumen yang lain dari pengadilan, ya. Karena kan ini artinya masih umur anak ini kan masih kecil juga," ucapnya.