Penjelasan Kuasa Hukum Soal Perceraian Raisya Bawazier

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Raisya Bawazier dan Muhammad Zidan ternyata telah resmi bercerai.

Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan permohonan cerai yang diajukan Muhammad Zidan terhadap Raisya Bawazier.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Raisya Bawazier, Machi Ahmad. Dia mengatakan putusan cerai dikeluarkan pada 6 November 2026.

Selain mengabulkan permohonan cerai Muhammad Zidan, majelis hakim juga memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Raisya Bawazier di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

"Pada 6 November kemarin, sudah adanya putusan dari tim majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Di mana dari hasil yang kami terima secara e-Court atau secara online, yang isinya mengabulkan permohonan pemohon," ungkap Machi Ahmad di kawasan Senayan, Jakarta baru-baru ini.

"Yang kedua, memberikan izin kepada Muhammad Zidan selaku pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Raisya binti Hamdan atau Raisya Bawazier di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat," lanjutnya.

Dalam putusan tersebut juga disebutkan poin lain yakni mengenai nafkah iddah dan mutah.

Adapun Muhammad Zidan harus membayarkan nafkah iddah dan mutah masing-masing Rp 60 juta.