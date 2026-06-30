Penjelasan Kuasa Hukum Soal Rencana Ruben Onsu Gugat Hak Asuh Anak
jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu dikabarkan berencana mendaftarkan gugatan hak asuh anak.
Kabar tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang saat dikonfirmasi awak media baru-baru ini.
Dia mengaku hanya menanti instruksi dari Ruben Onsu yang sedang menjalani umrah.
"Bukan lagi persiapan, sudah tinggal daftar," kata Minola Sebayang.
Menurutnya, Ruben Onsu kemungkinan pulang umrah pada 1 Juli 2026 mendatang.
Apabila Ruben Onsu memberikan perintah, pihaknya bakal mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan pada 2 Juli 2026.
"Kami melakukan ini hanya untuk mempertahankan kepentingan hukum klien kami yang hari ini dilanggar," bebernya.
Minola Sebayang kemudian mengungkap alasan Ruben Onsu berniat mengajukan gugatan hak asuh anak.
Presenter Ruben Onsu dikabarkan berencana mendaftarkan gugatan hak asuh anak. Kabar tersebut dibenarkan oleh...
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