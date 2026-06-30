Penjelasan Kuasa Hukum Soal Rencana Ruben Onsu Gugat Hak Asuh Anak

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu dikabarkan berencana mendaftarkan gugatan hak asuh anak.

Kabar tersebut dibenarkan oleh kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang saat dikonfirmasi awak media baru-baru ini.

Dia mengaku hanya menanti instruksi dari Ruben Onsu yang sedang menjalani umrah.

"Bukan lagi persiapan, sudah tinggal daftar," kata Minola Sebayang.

Menurutnya, Ruben Onsu kemungkinan pulang umrah pada 1 Juli 2026 mendatang.

Apabila Ruben Onsu memberikan perintah, pihaknya bakal mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan pada 2 Juli 2026.

"Kami melakukan ini hanya untuk mempertahankan kepentingan hukum klien kami yang hari ini dilanggar," bebernya.

Minola Sebayang kemudian mengungkap alasan Ruben Onsu berniat mengajukan gugatan hak asuh anak.