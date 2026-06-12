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Penjelasan Lengkap Bahlil soal Kenaikan Harga Pertamax

Penjelasan Lengkap Bahlil soal Kenaikan Harga Pertamax
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Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak bisa dihindari untuk menjaga daya beli masyarakat kelas ekonomi bawah. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak bisa dihindari untuk menjaga daya beli masyarakat kelas ekonomi bawah.

"Kami lagi meng-exercise semua alternatif-alternatif. Yang penting adalah itu menjaga saudara-saudara yang ekonomi ke bawah. Ini yang subsidi," ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Kamis (13/6).

Bahlil menyebut kenaikan harga BBM karena untuk dengan harga minyak dunia yang saat mengalami kenaikan harga.

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"Nah, sementara harga yang non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada," katanya.

Bahlil menjelaskan fokus pemerintah adalah memberikan subsidi bagi masyarakat tidak mampu.

"Sementara yang nonsubsidi ini kan saudara-saudara yang punya kemampuan ekonomi jauh lebih baik ketimbang  yang memang harus disubsidi," katanya.

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Bahlil memastikan pemerintah tidak akan menaikan harga BBM dan LPG bersubsidi.

Kebijakan tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak bisa dihindari untuk menjaga daya beli masyarakat kelas ekonomi bawah.

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