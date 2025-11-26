menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Penjelasan Lengkap Istana soal Prabowo Berikan Rehabilitasi pada Kasus ASDP

Penjelasan Lengkap Istana soal Prabowo Berikan Rehabilitasi pada Kasus ASDP

Penjelasan Lengkap Istana soal Prabowo Berikan Rehabilitasi pada Kasus ASDP
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Prabowo Subianto. Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengemukakan usulan penggunaan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan rehabilitasi kepada tiga pejabat ASDP yang sedang menjalani proses hukum.

Prasetyo menyebut pemberian rehabilitasi Presiden Prabowo itu merupakan rekomendasi yang datang dari DPR RI.

"Atas surat usulan permohonan dari DPR, kemudian ditindaklanjuti dalam satu minggu ini oleh Menteri Hukum, surat kepada Bapak Presiden untuk memberikan saran kepada Bapak Presiden untuk menggunakan hak rehabilitasi," ujar Prasetyo dikutip Rabu (26/11).

Baca Juga:

Dia mengatakan Istana langsung memproses surat Presiden Prabowo Subianto terkait hak rehabilitasi atas perkara tersebut.

"Untuk selanjutnya, supaya kami proses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Prasetyo.

Keputusan presiden itu, kata Prasetyo, lahir setelah melalui kajian panjang yang melibatkan DPR, Kementerian Hukum, serta para pakar hukum.

Baca Juga:

Prasetyo menjelaskan pemerintah, sama seperti DPR, turut menerima banyak aspirasi masyarakat mengenai berbagai kasus hukum, termasuk perkara ASDP yang telah berjalan cukup lama.

Aspirasi tersebut kemudian ditelaah secara komprehensif oleh Kementerian Hukum sebelum disampaikan kepada Presiden, kata Prasetyo menambahkan.

Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada tiga pejabat ASDP merupakan usulan dari DPR RI

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI