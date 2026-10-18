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Penjelasan Lengkap Mendikdasmen soal Kebijakan Tidak Naik Kelas Bagi Siswa pada 2027

Penjelasan Lengkap Mendikdasmen soal Kebijakan Tidak Naik Kelas Bagi Siswa pada 2027
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Siswa mengikuti belajar mengajar di SDN Pekayon 05 dan SMPN 91 Jakarta, Jakarta, Senin (12/10). Ilustrasi/Foto: Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan tidak naik kelas mulai bagi siswa diterapkan pada tahun ajaran 2027/2028.

Mu'ti menyebut saat ini pihaknya masih melakukan proses penyusunan peraturan menteri dan petunjuk teknis.

"Sekarang ini kami sudah melakukan proses pengkajian dan insyaallah tahun ajaran baru 2027/2028 akan mulai diberlakukan," kata Abdul Mu’ti di Kalimantan Barat, Minggu (18/10).

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Mu'ti menjelaskan kebijakan tersebut akan mengatur mekanisme kenaikan kelas dengan mempertimbangkan sejumlah aspek.

Karena itu, kenaikan kelas tidak hanya lewat penguasaan materi pelajaran atau capaian akademik, tetapi juga perkembangan karakter peserta didik.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini tengah menyusun rancangan peraturan menteri yang akan pedoman bagi sekolah dan guru.

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Mu’ti mengatakan kebijakan selalu menaikkan siswa mendapat sejumlah keluhan dari kalangan guru.

Oleh sebab itu, kebijakan tidak menaikkan kelas bagi siswa ini dilakukan agar memotivasi belajar dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan para siswa.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan kebijakan tidak naik kelas mulai bagi siswa diterapkan pada tahun ajaran 2027/2028.

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