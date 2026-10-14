Penjelasan Lengkap Menperin soal Syarat Wajib Halal 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji mengatakan implementasi kewajiban sertifikasi halal menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional.

"Implementasi kewajiban sertifikasi halal harus dijadikan momentum untuk semakin meningkatkan kualitas dan daya saing produk industri nasional," ujar Sarmuji di Jakarta, Rabu (14/10).

Termasuk juga kata dia, program sertifikasi halal juga untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar domestik maupun global.

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“Industri halal memiliki potensi yang besar sehingga kesiapan pelaku industri dalam memenuhi standar halal, ini menjadi bagian penting untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar domestik maupun global,” katanya.

Adapun, sertifikasi Wajib Halal 2026 ini meliputi makanan, minuman, hasil sembelihan, jasa penyembelihan, kosmetik, produk kimiawi, tekstil, produk yang bersentuhan dengan kulit.

Kemudian obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan, bahan baku, bahan tambahan pangan, serta bahan penolong untuk produk makanan dan minuman.

Selanjutnya, barang gunaan, antara lain sandang dan aksesori, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah, alat tulis, perlengkapan kantor, serta alat kesehatan kelas risiko.

Sarmuji menuturkan penguatan ekosistem industri halal merupakan bagian dari pemerintah untuk memperkuat struktur industri nasional, dan mendukung transformasi industri yang tangguh, berdaya saing, serta berkelanjutan.