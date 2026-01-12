menu
Penjelasan Lengkap Pemprov Jakarta soal Pembongkaran Tiang Monorel
Pengendara melintas di dekat tiang bekas proyek monorel Jakarta di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Biaya pembongkaran tiang monorel disebut tidak lebih dari Rp 300 juta. Foto: Indrianto Eko Suwarso/rwa/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Dinas Bina Marga DKI Jakarta menilai pembongkaran 109 tiang monorel dapat memecah kemacetan di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, sehingga mempermudah mobilitas warga.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapudatin) Bina Marga DKI Jakarta, Siti Dinar Wenny mengatakan, dana Rp 100 miliar yang dianggarkan akan digunakan untuk membongkar tiang monorel serta kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

"Penataan kawasan diharapkan dapat meningkatkan keindahan kota, kenyamanan pejalan kaki, keselamatan pengguna jalan, serta sebagai upaya mengurai kemacetan dan perbaikan mobilitas di Jakarta," kata Siti dikutip Senin (12/1).

Tiang monorel yang berada di sepanjang Jalan Rasuna Said akan dibongkar pada pekan ketiga Januari 2026.

"Jadi ceritanya tuh sebelumnya itu pernah keluar kan 98 tiang, seminggu yang lalu lah tuh, itu yang dari perencanaan. Ternyata setelah dihitung ulang kembali nah itu terdapat 109 tiang," kata dia.

Setelah pembongkaran tiang monorel di sepanjang Jalan Rasuna Said, pihaknya memulai penataan seperti pada jalan, trotoar, hingga fasilitas umum.

"Setelah pembongkaran, nantinya akan ada penataan kawasan Jalan HR. Rasuna Said diantaranya penataan jalan dan trotoar, peningkatan sarana pejalan kaki, dan penyesuaian elemen pendukung agar lebih aman dan nyaman. Termasuk di dalamnya yaitu peningkatan penerangan jalan umum," paparnya.

Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo mengatakan, menata kawasan Kuningan bukan berarti mengabaikan kawasan dan kebutuhan lainnya.

Pembongkaran 109 tiang monorel dapat memecah kemacetan di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, sehingga mempermudah mobilitas warga.

