Penjelasan Lengkap Pertamina soal Penurunan Harga Pertamax

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah resmi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi pada hari ini, Sabtu (1\8).

Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan penurunan BBM mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah.

Di samping itu, tetap memperhatikan daya beli masyarakat, serta mendukung ketersediaan pasokan BBM nasional.

“Penyesuaian harga BBM Non-Subsidi juga mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat,” ujar Kitty di Jakarta, Sabtu (1/8).

Dengan penyesuaian tersebut, harga Pertamax Turbo turun dari Rp 19.300 per liter menjadi Rp 18.300 per liter.

Kemudian Pertamax Green 95 turun dari Rp 17.000 per liter menjadi Rp 16.600 per liter.

Selanjutnya, Pertamax (RON 92) turun dari Rp 16.250 per liter menjadi Rp 15.950 per liter.

Pertamina Dex tetap di harga Rp 21.150 per liter dan ?Dexlite tetap di harga Rp 19.700 per liter.