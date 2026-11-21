jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan UMP ini mengalami kenaikan sebesar 7,1 persen atau Rp407.065 dibandingkan tahun 2026.

"Jadi, UMP Jakarta untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941," ujar Pramono di Jakarta, Jumat (20/11).

UMP untuk DKI Jakarta ini merujuk pada ini Kepgub (keputusan gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027.

Pramono menjelaskan adanya kenaikan UMP DKI Jakarta ini sudah melalui proses pembahasan yang panjang di Dewan Pengupahan DKI Jakarta.

"Sehingga ditetapkan besaran tersebut mengalami kenaikan Rp407.065 atau 7,1 persen," katanya.

Pramono mengatakan penetapan ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha.

"Terus terang, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok," ungkap dia.