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Penjelasan Lengkap Soal Wacana Pembangunan Rusun di Atas Sungai

Penjelasan Lengkap Soal Wacana Pembangunan Rusun di Atas Sungai
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Ilustrasi rumah susun (Rusun). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaska rencana kajian mengenai wacana konsep hunian di atas sungai.

Mentri yang karib disapa Ara itu mengatakan wacana pembangunan rusun di atas sungai akan mempertimbangkan semua aspek termasuk aspek lingkungan.

"Pasti, semua aspek, aturan, semua aspek," ujar Maruarar atau disapa Ara, di Jakarta, Rabu (2/9).

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Ara mengaku sedang mengkaji beberapa pola skema karena diminta untuk melakukan terobosan terkait dengan sektor perumahan

Salah satunya adalah pembangunan tanpa melanggar lingkungan.

"Tentu tidak melanggar aturan, tidak boleh melanggar lingkungan, bagaimana soal hunian di atas sungai, itu kajiannya 3 bulan semuanya," katanya.

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Bahkan kata Ara, ada juga yang mengusulkan agar pemerintah dapat membangun rusun di atas pasar. Nah, semua usulan tersebut akan ditampung lebih dulu.

Selain itu, Ara juga menyampaikan rencana kajian tersebut juga akan meliputi soal daerah yang padat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaska rencana kajian mengenai wacana konsep hunian di atas sungai.

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