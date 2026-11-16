Penjelasan Mayjen Edwin soal Pengamanan dan Pengawalan terhadap Gibran

jpnn.com - JAKARTA - Gibran Rakabuming Raka telah menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai wakil presiden (wapres) RI pada Kamis 12 November 2026.

Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayor Jenderal TNI Edwin Adrian Sumantha mengatakan pengamanan dan pengawalan terhadap Gibran beserta istrinya beralih dari Grup B ke Grup D Paspampres.

Peralihan pengamanan tersebut dilakukan setelah Gibran secara efektif berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden RI.

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"Dengan demikian, terhitung sejak keputusan pemberhentian Bapak Gibran Rakabuming Raka berlaku secara efektif maka kewenangan pengamanan dan pengawalan beliau beserta istri, beralih dari Grup B ke Grup D Paspampres, dengan fasilitas pengamanan sesuai standar protokoler yang berlaku bagi mantan Wakil Presiden RI," kata Edwin saat dihubungi di Jakarta, Senin (16/11).

Mayjen Edwin menjelaskan pengamanan terhadap Gibran tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden, Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

Regulasi tersebut mengatur pembagian tugas yang jelas di lingkungan Paspampres, termasuk pengamanan bagi pejabat presiden dan wakil presiden yang masih aktif maupun mantan pejabat yang sudah tidak aktif, beserta keluarganya.

Adapun prosesi serah terima tugas pengamanan dari Grup B ke Grup D Paspampres sudah berlangsung.

Mengenai kemungkinan perpindahan personel dari Grup B ke Grup D, Edwin mengatakan hal tersebut bersifat opsional dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta komposisi personel yang tersedia.