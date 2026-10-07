Penjelasan Mendag soal Kenaikan Harga Telur Ayam & Beras

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan harga sejumlah bahan pangan masih berada di bawah harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen, termasuk telur.

Budi mengaku perubahan harga ini harus dilihat berdasarkan harga acuan, bukan hanya dibandingkan dengan harga sebelumnya.

Budi mencontohkan harga telur ayam ras yang saat ini berada di kisaran Rp26.200 per kilogram. Harga tersebut masih berada di bawah harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp30.000 per kilogram.

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"Telur itu tadi saya cek di SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok), hari ini Rp26.200 kalau enggak salah. Harga acuannya kan Rp30.000. Artinya masih di bawah harga acuan," kata Budi di Jakarta, Selasa (6/10).

Budi mengatakan harga telur memang mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp22.000-Rp24.000 per kilogram.

Namun, menurut Budi, harga yang terlalu rendah juga dapat membuat peternak kesulitan menutup biaya produksi, terutama untuk pembelian pakan.

"Telur itu ketika harga Rp22.000, Rp24.000, peternak kan tidak bisa berproduksi karena tidak bisa beli pakan dan sebagainya," terangnya.

Budi menuturkan mendekati Rp30.000 per kilogram merupakan harga yang ideal karena dapat menjadi titik pertemuan antara kepentingan produsen dan konsumen.