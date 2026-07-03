Penjelasan Mendiktisaintek soal Mundurnya 60 Ribu Calon Mahasiswa dari PTN, Jangan Gagal Paham

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memberikan penjelasan mengenai data penerimaan mahasiswa baru tahun 2025 yang belakangan menjadi perhatian publik.

Kemdiktisaintek menegaskan bahwa informasi mengenai angka sekitar 60 ribu calon mahasiswa yang mundur dari PTN tidak bisa dipahami sebagai satu data tunggal mengenai peserta yang tidak melakukan daftar ulang.

"Perlu dipahami bahwa terdapat dua indikator yang berbeda dalam proses penerimaan mahasiswa baru," kata Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, Jumat (3/7).

Pertama, daya tampung yang tidak terisi, yaitu kursi yang sejak awal memang belum terisi karena tidak terdapat peserta yang memenuhi standar akademik yang ditetapkan perguruan tinggi.

Kedua, peserta yang telah dinyatakan diterima, tetapi tidak melakukan registrasi ulang, yaitu calon mahasiswa yang telah memperoleh kursi, dan pada akhirnya memutuskan tidak melanjutkan proses pendaftaran. Kedua indikator tersebut memiliki penyebab, karakteristik, dan implikasi kebijakan yang berbeda sehingga tidak dapat disamakan.

Selain itu, perlu ditegaskan bahwa data yang menjadi perhatian publik merupakan hasil evaluasi penerimaan mahasiswa baru tahun 2025, bukan 2026.

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Adapun proses Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) tahun 2026 saat ini masih berlangsung dan belum selesai.

Berdasarkan data resmi Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), angka sekitar 60 ribu yang beredar di ruang publik merupakan akumulasi dari dua komponen tersebut, yaitu 42.315 daya tampung yang tidak terisi dan 17.816 peserta yang diterima, tetapi tidak melakukan registrasi ulang.