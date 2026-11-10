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Penjelasan MUI soal Fatwa Haram Vape

Penjelasan MUI soal Fatwa Haram Vape
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Ilustrasi orang sedang menggunakan rokok alternatif atau vape. Foto: Natalia Laurens/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan rokok elektrik atau vape haram untuk dikonsumsi masyarakat.

Hal itu menukil pada Fatwa MUI Nomor 131 tahun  2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape yang dikeluarkan pada 6 November 2026.

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengatakan penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial.

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"Hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar ujar Niam di Jakarta, Senin (9/11).

Niam mengatakan vape adalah rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap yang dihirup. 

Nah, kandungan nikotin di dalamnya bersifat adiktif serta memiliki dampak negatif terhadap sistem saraf, dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

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Selain itu Niam mengaku Fatwa MUI ini juga memperluas cakupan keharaman pada aspek bisnis. 

Niam menuturkan segala aktivitas bisnis, yakni memproduksi dan memperjualbelikan vape diputuskan haram secara mutlak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan rokok elektrik atau vape haram untuk dikonsumsi masyarakat.

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