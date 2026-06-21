Penjelasan PLN soal Pemadaman Listrik di Pulau Jawa, Ada Kalimat Minta Maaf
jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait pemadaman listrik yang kerap terjadi di Pulau Jawa.
Adapun di Pulau Jawa mengalami kendala pemadaman listrik. Di media sosial pun dibanjiri keluhan dari masyarakat yang terdampak.
“Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan yang terdampak," ujar Darmawan di Jakarta, Sabtu (20/6).
Darmawan mengaku terus melakukan upaya teknis guna mempercepat pemulihan dua unit pembangkit besar yang saat ini mengalami kendala operasional.
“Kami mengerahkan seluruh sumber daya terbaik PLN bersama mitra IPP agar proses perbaikan dapat berjalan cepat dan lancar,” kata Darmawan.
Di sisi lain, PLN juga melakukan percepatan proses komersial dan logistik untuk memperkuat pasokan energi primer, khususnya batu bara kalori menengah atau Medium Rank Coal (MRC) yang digunakan oleh sejumlah pembangkit strategis.
Menurut dia, saat ini PLN tengah mempercepat penyelesaian proses kontrak dan pengaturan logistik sehingga perusahaan-perusahaan pemasok segera mengirimkan batu bara.
“Bersama-sama kami mempercepat penyelesaian agar pasokan dapat segera dimanfaatkan secara optimal oleh pembangkit,” lanjut Darmawan.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait pemadaman listrik yang kerap terjadi di Pulau Jawa.
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