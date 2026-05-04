Penjelasan Polda Jambi soal Kematian Dokter Magang Myta Aprilia Azmy

Penjelasan Polda Jambi soal Kematian Dokter Magang Myta Aprilia Azmy

Kabid humas Polda Jambi Kombes Pol Erlan Munaji. ANTARA/Nanang Mairiadi

jpnn.com - Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jambi masih menunggu hasil investigasi tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terkait kasus kematian Myta Aprilia Azmy, dokter magang (internship) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di RSUD K.H. Daud Arif, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Erlan Munaji menyebut hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi dari keluarga korban maupun rumah sakit.

Dokter Myta Aprilia Azmy. Foto: Dokumen FK Unsri

"Namun, kami pastikan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan kasus tersebut," kata Kombe Erlan, Senin (4/5/2026).

Pihak terkait dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, RSUD, dan Kementerian Kesehatan.

Sebelumnya, informasi yang beredar menyebut dokter magang atas nama Myta Aprilia Azmy, lelah ekstrem sebelum meninggal dunia pada akhir April 2026.

Dugaan beban kerja berlebih pada dokter magang tersebut memicu sorotan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi profesi dan masyarakat.

Kemenkes menurunkan tim ke Jambi untuk investigasi ke RSUD K.H. Daud Arif guna dilakukan audit internal dan memeriksa sistem penugasan dokter magang di rumah sakit tersebut.

