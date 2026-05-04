Penjelasan Polda Jambi soal Kematian Dokter Magang Myta Aprilia Azmy
jpnn.com - Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jambi masih menunggu hasil investigasi tim Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI terkait kasus kematian Myta Aprilia Azmy, dokter magang (internship) Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya di RSUD K.H. Daud Arif, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kabid Humas Polda Jambi Kombes Erlan Munaji menyebut hingga kini pihaknya belum menerima laporan resmi dari keluarga korban maupun rumah sakit.
"Namun, kami pastikan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan kasus tersebut," kata Kombe Erlan, Senin (4/5/2026).
Pihak terkait dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan, RSUD, dan Kementerian Kesehatan.
Sebelumnya, informasi yang beredar menyebut dokter magang atas nama Myta Aprilia Azmy, lelah ekstrem sebelum meninggal dunia pada akhir April 2026.
Dugaan beban kerja berlebih pada dokter magang tersebut memicu sorotan dari berbagai kalangan, termasuk organisasi profesi dan masyarakat.
Kemenkes menurunkan tim ke Jambi untuk investigasi ke RSUD K.H. Daud Arif guna dilakukan audit internal dan memeriksa sistem penugasan dokter magang di rumah sakit tersebut.
JPolda ambi menunggu hasil investigasi tim Kemenkes RI terkait kasus kematian Myta Aprilia Azmy, dokter magang di Tanjung Jabung.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Dokter Magang Meninggal di Jambi, Komisi IX Minta Kemenkes Investigasi
- Balita Perempuan di Rohil Tewas Dirudapaksa Kakek Kandung
- Diduga Kelelahan Saat Magang, Alumna Fakultas Kedokteran Unsri Myta Aprilia Azmy Meninggal Dunia
- Korupsi DAK SMK Rp 21,8 Miliar, Eks Kadisdik Jambi Ditahan
- 3,6 Juta Anak Alami Miopia, Lensa Ortho-K Jadi Solusi Cegah Komplikasi
- Begini Nasib Oknum Dosen yang Digerebek Bareng Mahasiswi di Jambi