Penjelasan Polisi Soal Kematian Encuy Preman Pensiun

Pemain sinetron Preman Pensiun, Encuy atau Nandi Juliawan. Foto: Instagram/preman.pensiun.official

jpnn.com, GARUT - Kepergian pemain sinetron Preman Pensiun, Nandi Juliawan alias Encuy menyisakan duka bagi keluarga dan rekan selebritas.

Dia ditemukan meninggal dunia di rumahnya di kawasan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat pada Sabtu (6/9).

Kepolisian Resor Garut kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk menyelidiki kematian Encuy Preman Pensiun.

"Dilakukan olah TKP oleh Inafis bahwa ditemukan tanda-tanda budir (bunuh diri)," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut AKP Joko Prihatin dilansir Antara, Minggu (7/9).

Adapun pihak kepolisian menerima informasi bahwa Encuy ditemukan meninggal dunia di rumahnya pada Sabtu (6/9) malam.

Setelah olah TKP dan meminta keterangan dari saksi termasuk keluarga, polisi menyebut Encuy diduga meninggal karena bunuh diri.

"Saksi melihat korban sudah tergantung menggunakan kain sarung," bebernya.

AKP Joko Prihatin menjelaskan, peristiwa tersebut pertama kali diketahui oleh istri Encuy yang baru pulang berjualan di Garut Kota.

