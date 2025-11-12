menu
JPNN.com » Daerah » Penjelasan Polisi soal Penemuan Mayat di Bantul

Penjelasan Polisi soal Penemuan Mayat di Bantul

Penjelasan Polisi soal Penemuan Mayat di Bantul
Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com - Pihak Polres Bantul melakukan identifikasi terhadap mayat jenis kelamin laki laki yang ditemukan di wilayah Sorowajan, Kelurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul pada Senin (10/11) sore.

Hasil pemeriksaan Tim Medis RS Bhayangkara Polda DIY dan identifikasi Polres Bantul, kondisi korban sudah dalam keadaan meninggal membusuk.

"Posisi tengkurap di atas kasur terdapat belatung di bagian wajah," kata Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto di Bantul, Selasa (11/11/2025).

Menurut dia, korban yang kemudian diketahui bernama FX Sulistyanto, buruh harian lepas berusia sekitar 56 tahun.

Korban diperkirakan sudah meninggal lebih kurang 32 jam sebelum ditemukan pada pukul 16.00 WIB.

"Tidak ada tanda tanda kekerasan pada tubuh korban tersebut," katanya.

Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang diikuti kurang lebih 30 orang dan berakhir pukul 18.30 WIB.

Dari keterangan pihak keluarga, disebutkan korban memiliki riwayat penyakit kelenjar getah bening.

Begini penjelasan polisi Polres Bantul soal penemuan mayat pria di dalam kamar dalam kondisi mengenaskan.

